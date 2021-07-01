В Ленобласти 2 июля ожидается кратковременные дожди

В пятницу, 2 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем местами пройдет кратковременный дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет дуть северо-восточный, умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +12…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.