В Ленобласти 2 июля ожидается кратковременные дожди

В Ленобласти 2 июля ожидается кратковременные дожди
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем местами пройдет кратковременный дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет дуть северо-восточный, умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +12…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

дожди ленобласть погода


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загсы Петербурга начали работать до полуночи
Вакцинацию на Финляндском вокзале прошли больше 1000 человек
В ФРГ заявили о сохранении транзита газа через Украину после запуска ...
Мария Захарова прокомментировала требования Праги о компенсации
Расписывающий платки петербуржец с ДЦП встал с коляски: подросток учится ...
Больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц
Петербурженка подал иск к Комздраву из-за лекарственного препарата
Для купания в Ленобласти одобрили только 20 пляжей