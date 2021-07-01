Привитым петербуржцам обещают скидки на каршеринг

Привитые петербуржцы смогут воспользоваться каршерингом со скидкой 50%. Акцию запустила одна из каршеринговых компаний, которая работает в Москве и Петербурге.

Промокод на скидку 50% смогут получить те клиенты сервиса, которые полностью или частично прошли вакцинацию.

Нужно заполнить форму на сайте и приложить к ней фото сертификата о вакцинации. В ответ придет промокод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном поделились статистикой по вакцинации от COVID-19 за последние сутки. Так, за прошедший день от коронавируса привились 15 911 петербуржцев. Первично вакцинировались 15 911 человек. За вторым компонентом вакцины за минувшие сутки пришли 5532 человека.