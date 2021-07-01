Петербурженка подал иск к Комздраву из-за лекарственного препарата

Куйбышевский районный суд зарегистрировал и принял к производству исковое заявление Евгении Тимофеевой к Комитету по здравоохранению Петербурга об обеспечении лекарством «Спинраза».

Истец утверждает, что данный препарат необходим ей по жизненным показаниям, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Препарат зарегистрирован на территории РФ в 2019 году и является дорогостоящим. Лекарство предназначено для лечения спинальной мышечной атрофии. Одна инъекция стоит более 9 млн рублей.

Истец просит суд обязать Комитет обеспечить ее этим лекарственным препаратом в необходимом объеме и дозировке согласно инструкции на постоянной основе. Это первое дело в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина обратилась с иском в суд еще в августе 2020 года. Она требовала обязать комитет обеспечить ребенка лекарством Zolgensma, одна инъекция которого стоила более $1 млн. Для лечения нужна была всего одна инъекция.