Расписывающий платки петербуржец с ДЦП встал с коляски: подросток учится ходить в экзоскелете

Подросток из Петербурга делает свои первые шаги. Фото: pixabay.com

Подросток из Петербурга делает свои первые шаги. Фото: pixabay.com

В Петербурге 16-летний подросток с ДЦП Валентин Щанович, который расписывает платки, начал делать свои первые шаги на экзоскелете.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает о творческих планах и ежедневных тренировках молодого дизайнера.

У молодого человека церебральный паралич. Встать с коляски было его мечтой.

Теперь же, с помощью 23-килограммового экзоскелета парень делает свои первые шаги.

Оказалось, что цена такого «костюма будущего» запредельная. Однако и это не остановило Валентина Щановича.

Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса парень начал расписывать шелковые платки в техники «эбру» — это рисование на воде.

Причем получаться у подростка стало так хорошо, что дошло до модного показа — коллекцию представила Катя Iowa с мамой.

Кроме этого, одежду от петербуржца носят Дмитрий Спирид и Олег Газманов.

«Если говорить про мое творчество, то я планирую выпускать расширенную продукцию. У меня в планах создавать зонтики, сумки, подушки», — рассказал о планах Валентин.

Кроме творчества парень учится ходить. Ежедневно в течение месяца он приезжает в НИИ на реабилитацию.

«Если захотеть, то ничего не сложно», — отметил Валентин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли графическому дизайнеру вернуть зарплату.