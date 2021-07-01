Расписывающий платки петербуржец с ДЦП встал с коляски: подросток учится ходить в экзоскелете

В Петербурге 16-летний подросток с ДЦП Валентин Щанович, который расписывает платки, начал делать свои первые шаги на экзоскелете.
Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает о творческих планах и ежедневных тренировках молодого дизайнера.
У молодого человека церебральный паралич. Встать с коляски было его мечтой.
Теперь же, с помощью 23-килограммового экзоскелета парень делает свои первые шаги.
Оказалось, что цена такого «костюма будущего» запредельная. Однако и это не остановило Валентина Щановича.
Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса парень начал расписывать шелковые платки в техники «эбру» — это рисование на воде.
Причем получаться у подростка стало так хорошо, что дошло до модного показа — коллекцию представила Катя Iowa с мамой.
Кроме этого, одежду от петербуржца носят Дмитрий Спирид и Олег Газманов.
«Если говорить про мое творчество, то я планирую выпускать расширенную продукцию. У меня в планах создавать зонтики, сумки, подушки», — рассказал о планах Валентин.
Кроме творчества парень учится ходить. Ежедневно в течение месяца он приезжает в НИИ на реабилитацию.
«Если захотеть, то ничего не сложно», — отметил Валентин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли графическому дизайнеру вернуть зарплату.