Мария Захарова прокомментировала требования Праги о компенсации

Мария Захарова прокомментировала требования Праги о компенсации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Россией компенсации за взрывы на складах во Врбетице.

«Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты», — заявила она на брифинге.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

мария захарова мид чехия


 

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