Загсы Петербурга начали работать до полуночи

Загсы Петербурга начали работать до полуночи
Несколько Дворцов бракосочетания Петербурга начали работать до полуночи. Фото: pixabay.com

Теперь Дворцы бракосочетания стали скреплять узы прямо до полуночи, об этом сообщает Комитет по делам записи актов гражданского состояния.

В 2021 году был изменен график работы Загсов, в связи с этим у петербуржцев и гостей города есть возможность расписаться, пока за окном белые ночи.

Так как летом всегда проводится гораздо больше церемоний, нежели в другие сезоны, то в Петербурге решили продлить время работы Дворцов бракосочетания, которые находятся в центре города.

Это касается Дворца бракосочетания № 1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания № 2 на Фурштатской улице. Теперь их двери открыты до 23:20.

Отмечается, что за июнь вечером зарегистрировать свой брак решили 357 пар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День молодежи брак заключили 79 петербургских пар.

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