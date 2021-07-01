Члены избиркома Петербурга вакцинируются в два раза хуже, чем в целом по России

В Северной столице лишь 15% членов избирательных комиссий прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова руководителя городского избиркома Петербурга Наталью Чечину.

«На сегодняшний день у нас вакцинировано около 15%. Это касается и Городской избирательной комиссии, и территориальных избирательных комиссий, и участковых избирательных комиссий. Мы эту работу продолжаем проводить. Действительно, в Петербурге сложнее убедить очень многих наших избирателей и жителей в принципе, в отличие от других субъектов РФ, чтобы вакцинировались. У всех разные позиции: кто-то ждет определенную вакцину, кто-то консультируется с биологами, кто-то — с медицинскими работниками», — разъяснила Наталья Чечина.

Наталья Чечина отметила, что избирком не в праве учредить нормативно-правовой акт, который бы обязал членов комиссии привиться. Также глава городского избиркома, заявляет что старается повлиять на коллег с помощью собственного примера, потому как Чечина сама уже вакцинировалась «Спутником V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЦИК предложила скептикам сесть возле участков и стеречь бюллетени.