1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет: принц Уильям и принц Гарри вспоминают мать в «Затонувшем саду»

1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. В связи с этой датой ее сыновья — принц Уильям и принц Гарри вспоминают свою мать.

Об этом сообщается в социальных сетях в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

«Сегодня, в день, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив бесчисленные жизни к лучшему», — говорится в посте.

Дети принцессы Дианы пишут, что ежедневно желают, чтобы их мама была с ними. А статуя, установленная в «Затонувшем саду» на территории Кенсингтонского дворца, всегда хранила память о жизни принцессы.

Также принц Уильям и принц Гарри поблагодарили скульптора Яна Ранк-Бродли, ландшафтного дизайнера Пипа Моррисона и их команды за выдающуюся работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как королева Елизавета II встретила принца Гарри после новых откровений.