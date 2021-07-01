На доме Балабанова в Петербурге поставили памятную доску 

На доме Балабанова в Петербурге поставили памятную доску 
В Петербурге установили доску Алексею Балабанову. Фото: Pixabay

В Петербурге в Василеостровском районе поставили памятную доску, посвященную Алексею Балабанова.

Как сообщает 1 июля «Фонтанка», такую доску могут снять чуть ли не в любой момент.

Так, на доме известного режиссера Алексея Балабанова в Северной столице установили неофициальную мемориальную доску.

Известно, что кинорежиссер жил на Малом проспекте Васильевского острова в 5 доме. Здесь режиссер обитал 20 лет, с 1993 по 2013 год.

Памятную доску на доме поставила управляющая компания «Мир». Генеральный директор при этом говорит, что могут потребовать снять доску. Тогда УК будет вынуждена подчиниться.

Компания хочет сделать табличку официальной. Для этого же нужно собрать документы и отправить их градоначальнику Северной столицы Александру Беглову. Инициаторы установки не хотят ждать 30 лет со дня смерти, чтобы увековечить память о знаковом режиссере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко.

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