В Ленобласти от коронавируса привились более 250 тысяч человек

В Ленобласти от коронавируса привились более 250 тысяч человек
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Большая часть из них уже прошли оба этапа вакцинации.

Ленинградская область сегодня, 1 июля, перешагнула рубеж в четверть миллиона вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Известно, что на данный момент прививку сделали 252 тысячи человек. Из них 190 тысяч прошли оба этапа вакцинации. В администрации Ленобласти подчеркнули, что ежедневно прививку в регионе делают около семи тысячи человек.

Напоминаем, что с этого четверга в области действуют изменения в «антиковидном» постановлении. Так, например, организации смогут оформить паспорта ковидной безопасности. При их выдаче будут учитывать не только количество вакцинированных сотрудников, но также тех, кто переболел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность.

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