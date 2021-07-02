Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Безруков снова станет отцом. Фото: скриншот Instagram

Пока что артист не делится никакими подробностями.

Актер Сергей Безруков рассказал поклонниках о съемках в новом проекте, а также дал понять, что его супруга беременна. Он выложил в Instagraь-аккаунте фотографию с режиссером Анной Матисон, на котором у женщины округлившийся живот. Безруков бережно положил на него руку и улыбается.

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино»,

— заявил артист.

Это будет третий ребенок, которого Безруков и Матисон будут воспитывать сообща. Никаких подробностей о малыше не разглашается. Всего у актера на данный момент четыре ребенка: двоих ему родила актриса Кристина Смирнова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Иван Янковский впервые стал отцом.

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