Утренние пробки на дорогах Петербурга оцениваются в два балла

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Пробки оцениваются в два балла. Об этом сообщается 2 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в центре Петербурга: в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Небольшая пробка образовалась из-за аварии на Старо-Петергофском проспекте возле станции метро «Нарвская».

К 10 или 11 утра ситуация изменится и загруженность повысится до 4 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.