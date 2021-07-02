Жена госпитализированного Мамонова рассказала, почему он прививался от ковида

Заболевшего ковидом 70-летнего актера доставили в Коммунарку пять дней назад. Скриншот: Петр Мамонов/ Facebook

Заболевшего ковидом 70-летнего актера доставили в Коммунарку пять дней назад. Скриншот: Петр Мамонов/ Facebook

Жена госпитализированного с ковидом актера и музыканта Петра Мамонова Ольга призналась, что они с мужем не делали прививки от коронавируса.

Она рассказала, что уговаривала мужа пройти вакцинацию, но он не хотел.

«Да и сама потом перестала хотеть. Надо было нам их сделать… Зря не сделали. Тем более, сейчас говорят, что опять какая-то волна пошла», — приводятся ее слова на сайте kp.ru.

Напомним, заболевшего ковидом 70-летнего актера доставили в Коммунарку пять дней назад. Он находится в реанимационном отделении. 14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер, поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке.