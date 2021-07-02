На следующей неделе жителям Петербурга представят кодекс этики таксистов

На следующей неделе жителям Петербурга представят кодекс этики таксистов
С полным сводом правил для таксистов петербуржцы смогут ознакомиться на следующей неделе. Фото: pixabay

На следующей неделе комитет по транспорту Петербурга опубликует кодекс этики таксистов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета, кодекс этики водителей такси уже разработали. Как и в советские годы, документ будет носить только рекомендательный характер.

Выдержки из кодекса уже опубликованы на сайте ведомства и на странице городского вице-губернатора Максима Соколова в соцсети «ВКонтакте». С полным сводом правил для таксистов петербуржцы смогут ознакомиться на следующей неделе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортную реформу в Петербурге проведут без рисков. Процесс решили разбить на этапы, поскольку перевозчики не смогут поставить новый транспорт в город одновременно.

кодекс этики таксистов комитет по транспорту новости СПб такси


 

Новости партнеров
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов
Нехватка двух вакцин и новые ограничения: коронавирус в Петербурге 2 июля
«День Достоевского» пройдет в Петербурге 3 июля: коронавирус внес свои коррективы
Названа причина взрыва газа в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один из 24 пляжей Петербурга
В Петербурге за неделю клещи покусали 447 человек
На следующей неделе жителям Петербурга представят кодекс этики таксистов
«Сломался двигатель, но скоро будут дома»: петербуржцы, ...