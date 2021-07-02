На следующей неделе жителям Петербурга представят кодекс этики таксистов

С полным сводом правил для таксистов петербуржцы смогут ознакомиться на следующей неделе. Фото: pixabay

С полным сводом правил для таксистов петербуржцы смогут ознакомиться на следующей неделе. Фото: pixabay

На следующей неделе комитет по транспорту Петербурга опубликует кодекс этики таксистов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета, кодекс этики водителей такси уже разработали. Как и в советские годы, документ будет носить только рекомендательный характер.

Выдержки из кодекса уже опубликованы на сайте ведомства и на странице городского вице-губернатора Максима Соколова в соцсети «ВКонтакте». С полным сводом правил для таксистов петербуржцы смогут ознакомиться на следующей неделе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортную реформу в Петербурге проведут без рисков. Процесс решили разбить на этапы, поскольку перевозчики не смогут поставить новый транспорт в город одновременно.