В субботу воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов

В субботу воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В субботу, 3 июля, в Петербурге ожидается теплая погода без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в городе ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-восточного направления. Скорость порывов ветра будет достигать 4-9 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +24…+26 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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