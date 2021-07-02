Жителям Ленобласти пообещали 28-градусную жару на выходных

В субботу, 3 июля, в Ленинградской области ожидается жаркая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-восточного направления. В ночное время суток столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +23…+28 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.