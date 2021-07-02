Стало известно о состоянии певицы МакSим

Стало известно о состоянии певицы МакSим
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Состояние певицы МакSим (Марина Максимова) по-прежнему остается тяжелым, без улучшений. Об этом рассказала представитель артистки, сообщает РИА «Новости».

«Пока так же», — отметила она.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

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