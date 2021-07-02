Президент РФ Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей

Президент РФ Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей
Путин отменил обязательный техосмотр авто. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил обязательный технический осмотр автомобилей.

Соответствующий документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Запланировано, что новый закон вступить в силу с 22 августа.

Российский лидер подписал закон, который предусматривает отмену обязательного проведения техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что согласно указу, подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 июля, единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат семьи, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, такая же выплата предполагается для инвалидов, если они находятся в возрасте от 18 до 23 лет и обучаются по основным общеобразовательным программам.

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