Президент РФ Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил обязательный технический осмотр автомобилей.

Соответствующий документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Запланировано, что новый закон вступить в силу с 22 августа.

Российский лидер подписал закон, который предусматривает отмену обязательного проведения техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что согласно указу, подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 июля, единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат семьи, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, такая же выплата предполагается для инвалидов, если они находятся в возрасте от 18 до 23 лет и обучаются по основным общеобразовательным программам.