В Ленобласти укушенного гадюкой мужчину эвакуировали из леса спасатели

В Ленобласти укушенного гадюкой мужчину эвакуировали из леса спасатели
За мужчиной прибыли спасатели. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

На Мшинском болоте мужчину укусила гадюка. За пострадавшим приехали спасатели.

Инцидент произошел в пятницу, 2 июля. Из-за слабости мужчина не мог самостоятельно выбраться и обратился за помощью.

Как сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области, спасатели после продолжительных поисков обнаружили мужчину, эвакуировали его и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где петербуржцы могут встретить гадюк. При встрече с человеком, змеи сами пытаются скрыться. Они отползают на безопасное расстояние и наблюдают за происходящим. Эксперт также предупредил, что гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты.

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