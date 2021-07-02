В Ленобласти укушенного гадюкой мужчину эвакуировали из леса спасатели

На Мшинском болоте мужчину укусила гадюка. За пострадавшим приехали спасатели.

Инцидент произошел в пятницу, 2 июля. Из-за слабости мужчина не мог самостоятельно выбраться и обратился за помощью.

Как сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области, спасатели после продолжительных поисков обнаружили мужчину, эвакуировали его и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где петербуржцы могут встретить гадюк. При встрече с человеком, змеи сами пытаются скрыться. Они отползают на безопасное расстояние и наблюдают за происходящим. Эксперт также предупредил, что гадюки хоть и не агрессивны, но ядовиты.