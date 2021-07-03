В Санкт-Петербурге начнут производить вакцину «Эпиваккорона»

В Санкт-Петербурге начнут производить вакцину «Эпиваккорона»
ЭпиВакКорона — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона» начнут производить на площадках фармакологической компании «Герофарм» в Петербурге и Москве. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, производство указанного препарата в столицах стартует с июля. Он добавил, что для вакцинации 60% населения необходимо наращивать мощности производства.

Как сообщил ТАСС, Максютов уверен, что коронавирус станет обычным сезонным ОРВИ и опасность вируса для человека снизится. Вакцинация должна приблизить этот момент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ «Французский бульвар».

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