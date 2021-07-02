Новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ «Французский бульвар»

В ближайшее время в Северной столице появится еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Горожане смогут привиться в ТЦ «Французский бульвар».

Об этом стало известно в пятницу, 2 июля. Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19, также появилась возможность вакцинироваться на территории ТЦ «Заневский каскад — 2». Мобильный пункт работает с 10:00 до 20:00.

Всего в Петербурге работает 161 прививочный пункт, в том числе в формате мобильных точек вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут принять участие в повторной вакцинации от коронавируса с понедельника, 5 июля.