Новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ «Французский бульвар»

Новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ &#171;Французский бульвар&#187;
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В ближайшее время в Северной столице появится еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Горожане смогут привиться в ТЦ «Французский бульвар».

Об этом стало известно в пятницу, 2 июля. Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19, также появилась возможность вакцинироваться на территории ТЦ «Заневский каскад — 2». Мобильный пункт работает с 10:00 до 20:00.

Всего в Петербурге работает 161 прививочный пункт, в том числе в формате мобильных точек вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут принять участие в повторной вакцинации от коронавируса с понедельника, 5 июля.

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