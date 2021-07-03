Возле Первого меда в Петербурге поставили рефрижератор для тел

Возле Первого меда в Петербурге поставили рефрижератор для тел
Первый мед на набережной реки Карповки. Фото: Google View

Прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией начался в Первом меде с 24 июня.

В Северной столице возле ПСПбГМУ имени Павлова поставили рефрижератор для трупов, его заметили жители города. Об этом 2 июля пишет «Фонтанка».

Камера установлена рядом с местным моргом, который располагается на набережной реки Карповки.

В последний раз рефрижератор устанавливали на территории федерального медицинского учреждения весной 2020 года, когда клиника начала прием коронавирусных больных. В данный момент на базе Первого меда развернуто 150 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Мариинская больница вновь перепрофилируется и станет лечить больных ковид-19 горожан. Класть в больницу жителей заболевших коронавирусом будут практически во все в отделения Мариинского стационара.

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