В Петербурге начнут производить «ЭпиВакКорону»

В Северной столице лекарство будуд производить на базе компании «Герофарм».

В Петербурге и Москве уже в этом месяце начинается производство препарата от COVID «ЭпиВакКорона». Об этом 2 июля сообщает руководитель Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ринат Максютов заявил, что в данный момент идет масштабирование производства. Сегодня расширяют количество площадок. Лекарство от коронавируса создается уже не только на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам».

Теперь же, с июля производить вакцину начнет площадка «Герофарм» в Петербурге и в Москве.

Это делается для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины. Так, лекарство станет доступнее для граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ «Французский бульвар».