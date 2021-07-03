В Петербурге начнут производить «ЭпиВакКорону»

В Петербурге начнут производить «ЭпиВакКорону»
В Петербурге запускают производство «ЭпиВакКороны». Фото: pixabay.com

В Северной столице лекарство будуд производить на базе компании «Герофарм».

В Петербурге и Москве уже в этом месяце начинается производство препарата от COVID «ЭпиВакКорона». Об этом 2 июля сообщает руководитель Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ринат Максютов заявил, что в данный момент идет масштабирование производства. Сегодня расширяют количество площадок. Лекарство от коронавируса создается уже не только на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам».

Теперь же, с июля производить вакцину начнет площадка «Герофарм» в Петербурге и в Москве.

Это делается для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины. Так, лекарство станет доступнее для граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ «Французский бульвар».

коронавирус новости СПб эпиваккорона


 

Новости партнеров
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге начнут производить «ЭпиВакКорону»
Возле Первого меда в Петербурге поставили рефрижератор для тел
В Пулково задержали пять авиарейсов 3 июля
В Санкт-Петербурге начнут производить вакцину «Эпиваккорона»
Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID
Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутник V»
Больных ОРВИ москвичей оправят на самоизоляцию до отрицательного ПЦР-теста ...
Спасателям удалось потушить вспыхнувшие бытовки в Мурино