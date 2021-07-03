В Петербурге от коронавируса скончались еще 110 человек

Число смертей от КОВИД в Петербурге за сутки выросло на 110 человек. Фото: Pixabay

Число смертей от КОВИД в Петербурге за сутки выросло на 110 человек. Фото: Pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 110 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 3 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 784 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 16 672 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 137 262 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог назвал группы населения, которые реже заболевают коронавирусом.