Иммунолог назвал группы населения, которые реже заболевает коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов предположил, что аллергики реже болеют коронавирусом.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — цитирует его РИА «Новости».

Ученые пытаются, выяснить, почему аллергики реже болеют коравирусом. Все выдвигаемые теории еще нуждаются в подтверждении.

С начала пандемии в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в некоторых регионах России ввели систему QR-кодов. Это значит, что без прививки или антител нельзя попасть в те или иные учреждения. Такие правила действуют, например, в Москве.