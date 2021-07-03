Жители Ленобласти смогут на льготных условиях обучаться программированию

Подать заявку для участия возможно до конца 2021 года.

Жители Ленинградской области в дистанционном режиме смогут овладеть востребованными специальностями на льготных условиях в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 июля.

Те, кто решат изучать программирование, узнают, как создается искусственный интеллект, разрабатываются мобильные приложения и компьютерные игры. Общее количество направлений — 25.

Подать заявку для участия в проекте нужно до конца года на сайте проекта profidigital.ru. Для студента цена обучения составит лишь 50% от полной стоимости. Вторую часть оплаты возьмет на себя государство.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что МГУ и РАН разрабатывают программу вживления чипов в мозг человека.