Жители Ленобласти смогут на льготных условиях обучаться программированию

Жители Ленобласти смогут на льготных условиях обучаться программированию
Наиболее перспективной отраслью стабильно остается программирование. Фото: pixabay.com

Подать заявку для участия возможно до конца 2021 года.

Жители Ленинградской области в дистанционном режиме смогут овладеть востребованными специальностями на льготных условиях в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 июля.

Те, кто решат изучать программирование, узнают, как создается искусственный интеллект, разрабатываются мобильные приложения и компьютерные игры. Общее количество направлений — 25.

Подать заявку для участия в проекте нужно до конца года на сайте проекта profidigital.ru. Для студента цена обучения составит лишь 50% от полной стоимости. Вторую часть оплаты возьмет на себя государство.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что МГУ и РАН разрабатывают программу вживления чипов в мозг человека.

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