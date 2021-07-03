«КАМаз» смял кроссовер на дороге после Кронштадта

&#171;КАМаз&#187; смял кроссовер на дороге после Кронштадта
Возле Кронштадта произошло серьезное ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на автомобильной дороге после Кронштадта произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием «КАМаза» и кроссовера.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 3 июля «Дастер» влетел в «КАМаз» на дамбе после Кронштадта.

На кадрах, опубликованных очевидцем происходящего заметно, что «Рено Дастер» сильно пострадал. У машины разворочен «нос» и разбито лобовое стекло. Также известно, что на место происшествия приехала карета скорой медицинской помощи.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель иномарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что три автомобиля устроили дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне КАД.

дтп новости СПб происшествие


 

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