В США заблокировали назначения в Госдеп из-за Nord Stream 2

В США заблокировали назначения в Госдеп из-за Nord Stream 2
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Сенат США не может достичь соглашения по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности в Госдепе из-за возражений республиканца Теда Круза.

Таким образом он пытается заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщает NBC News. Как пишет издание, работа избранных кандидатов не будет связана с политикой США по отношению к российскому проекту.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток - 2 США


 

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