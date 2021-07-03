Милонов просит вернуть «скопинского маньяка» за решетку

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять предусмотренные законом меры по изолированию «скопинского маньяка» Виктора Мохова от общества.

Парламентарий считает, что Мохов регулярно нарушает ограничения, установленные судом в рамках административного надзора.

«Он продолжает общение с журналистами и СМИ, планирует участие в телевизионных проектах и продолжает переводить свою «славу» в финансовые средства. Для меня очевиден тот факт, что Мохов представляет опасность для общества», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Виктор Мохов получил штраф в размере 1200 тыс. рублей за нарушение административного надзора.

Также, по решению суда, он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера.

Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Екатерина Мартынова, бывшая узница Виктора Мохова, уведомила Следственный комитет в том, что так называемый «скопинский маньяк» попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».