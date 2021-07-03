15 спасателей боролись с загоревшимся мусором на балконе по Гражданскому проспекту

15 спасателей боролись с загоревшимся мусором на балконе по Гражданскому проспекту
На балконе по Гражданскому проспекту загорелся мусор. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в Калининском районе города произошло чрезвычайное происшествие — на балконе жилой квартиры загорелся мусор.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 3 июля стало известно, что в Калининском районе Северной столицы по Гражданскому проспекту дома 83 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 12:23 .

Оказалось, что в двухкомнатной отдельной квартире, на балконе горел мусор на площади 2 квадратных метра.

Возгорание получилось локализовать всего через 17 минут.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше часа 17 спасателей тушили пожар на Садовой.

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