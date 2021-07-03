Петербуржцев ожидает солнечное воскресенье

Петербуржцев ожидает солнечное воскресенье
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 3 июля, в Петербурге ожидается ясная и теплая погода, без осадков.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра днем подует восточный, северо-восточный умеренный ветер.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +26…+28 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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