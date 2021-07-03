«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Шальке»

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Шальке»
Зенит. Фото: Twitter ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Шальке».

С первых минут на поле выйдут Сантос и Мостовой.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Малком, Мостовой, Дриусси. Запасные «Зенита»: Одоевский, Скроботов, Сандрачук, Вендел, Шамкин, Симутенков, Родионов, Ногтев, Белохонов.

Матч состоится в австрийском Куфштайне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.

"Зенит" матч шальке


 

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