За сутки от коронавируса привились более 18 тысяч петербуржцев

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

За последние сутки был установлен новый рекорд для Петербурга – первично привились 18 471 человек.

Второй компонент препарата получили 4 648 человек, сообщили в Telegram-канале «Петербург против коронавируса».

По данным Комздрава, он будет сформирован если вакцинируются 2,6 миллионов петербуржцев. На данный момент полностью завершили цикл вакцинации 716 855 горожан.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.