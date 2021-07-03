За сутки от коронавируса привились более 18 тысяч петербуржцев

За сутки от коронавируса привились более 18 тысяч петербуржцев
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

За последние сутки был установлен новый рекорд для Петербурга – первично привились 18 471 человек.

Второй компонент препарата получили 4 648 человек, сообщили в Telegram-канале «Петербург против коронавируса».

По данным Комздрава, он будет сформирован если вакцинируются 2,6 миллионов петербуржцев. На данный момент полностью завершили цикл вакцинации 716 855 горожан.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

вакцинация коронавирус прививки


 

Новости партнеров
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки от коронавируса привились более 18 тысяч петербуржцев
На набережной Обводного канала загорелось заброшенное здание
На Санкт-Петербургском шоссе водитель Toyota устроил массовое ДТП, а до ...
Мясников рассказал, как правильно измерять давление
Эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от ...
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Шальке»
Диетолог рассказала, как правильно выбрать малину
До 29 градусов жары ожидается в Ленобласти в воскресенье