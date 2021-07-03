Ленобласть попала в пятерку регионов с самым большим миграционным приростом

Ленинградская область вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим миграционным приростом. Такие данные приводит Росстат.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко уверен, что это говорит о том, что жить в Ленобласти хорошо и комфортно.

«В плохой регион люди не поедут», — цитирует губернатора Ленобласти Online47.

За последние восемь лет в регион приехали на постоянное место жительства более 220 тысяч человек. Порядка 90% от этого показателя составляет внутрироссийская миграция, а уроженцем другой страны оказался каждый десятый новый житель Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко анонсировал закупку школьных автобусов, рассказал о летнем оздоровительном отдыхе в регионе и отметил, что в Ленобласти наблюдается положительная миграция. Власти региона, убежден Дрозденко, уделяют большое внимание сфере здравоохранения, демографии и инфраструктурным проектам.