Ленобласть попала в пятерку регионов с самым большим миграционным приростом

Ленобласть попала в пятерку регионов с самым большим миграционным приростом
Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим миграционным приростом. Фото: lenobl.ru

Ленинградская область вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим миграционным приростом. Такие данные приводит Росстат.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко уверен, что это говорит о том, что жить в Ленобласти хорошо и комфортно.

«В плохой регион люди не поедут», — цитирует губернатора Ленобласти Online47.

За последние восемь лет в регион приехали на постоянное место жительства более 220 тысяч человек. Порядка 90% от этого показателя составляет внутрироссийская миграция, а уроженцем другой страны оказался каждый десятый новый житель Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко анонсировал закупку школьных автобусов, рассказал о летнем оздоровительном отдыхе в регионе и отметил, что в Ленобласти наблюдается положительная миграция. Власти региона, убежден Дрозденко, уделяют большое внимание сфере здравоохранения, демографии и инфраструктурным проектам.

ленобласть миграция росстат


 

Новости партнеров
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таджикистан объявил об обязательной вакцинации от коронавируса
Ленобласть попала в пятерку регионов с самым большим миграционным приростом
Солист «Ногу свело!» прокомментировал свое эмоциональное обращение к Билану
Спасатели потушили крышу здания на набережной Обводного
Эксперты назвали три признака рака, которые можно обнаружить на языке
За сутки от коронавируса привились более 18 тысяч петербуржцев
На набережной Обводного канала загорелось заброшенное здание
На Санкт-Петербургском шоссе водитель Toyota устроил массовое ДТП, а до ...