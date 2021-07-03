Парк Авиаторов пообещали привести в порядок до 2023 года

Петербургский парк Авиаторов ждут масштабные работы по благоустройству. Зеленую территорию приведут в порядок до 2023 года.

Поручение благоустроить парк в Московском районе дал губернатор Александр Беглов, посетив его во время рабочего визита. В Смольном сообщили, что районная администрация уже заложила средства на проведение работ. Благоустройство будет проходить поэтапно в 2022-2023 годах.

Сейчас состояние парка Авиаторов оставляет желать лучшего: нет скамеек, урн, дорожен, пруд загрязнен. Власти расторгли договор с недобросовестным арендатором.

В этом году парку исполняется 55 лет. По словам Беглова, проект благоустройства реализуют с учетом мнения жителей Московского района.

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