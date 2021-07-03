Обматерившая клиенток хозяйка гостиницы в Анапе осталась без бизнеса

Обматерившая клиенток хозяйка гостиницы в Анапе осталась без бизнеса
Гостиницу закрыли. Фото: pixabay

В Анапе закрылась гостиница, в которой случился скандал между хозяйкой и клиентками. Об этом сообщила и.о. министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина.

«Вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», — говорится в заявлении чиновница в Telegram-канале «Подъем».

Хозяйка гостиницы обрела скандальную популярность после того, как в социальных сетях распространилось видео с ней и двумя клиентками. Женщина обматерила постояльцев и заявила, что, если их что-то не устраивает, то жаловаться бесполезно, поскольку она «всем платит».

После этого анапская полиция распространила ролик, на котором хозяйка извинилась и заявила, что у нее нет никаких связей в «верхушке».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге через суд закрыли незаконную гостиницу в доме Розенштейна.

Анапа гостиница


 

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