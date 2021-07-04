Стоимость лечения и сложный диагноз: подробности лечения певицы МакSим

Стоимость лечения и сложный диагноз: подробности лечения певицы МакSим
Певица МакSим больна, но непонятно, чем. Фото: instagram

Российская певица МакSим все еще в коме. Девушке диагностируют сильную интоксикацию организма и низкий уровень кислорода в крови. О том, как себя чувствует МакSим рассказали работники больницы в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Звезда примерно три недели находится в коме, в которую ее ввели врачи элитной московской клиники.

Не так давно выяснилось, какова стоимость услуг специалистов, которые спасают МакSим. Как оказалось, две недели в VIP-палате вышли артистке в 1 миллион рублей.

Со слов работников медучреждения состояние певицы остается тяжелым. При этом, у МакSим коронавирус так и не был подтвержден.

Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что? — заявили инсайдеры журналистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что МакSим могла заразиться коронавирусом от своего охранника.

МакSим МакSим могла заразиться коронавирусом шоу-бизнес


 

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