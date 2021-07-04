Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 1 784 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 784 человека.

Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 476 тыс. 452 местных жителя. При этом 454 452 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 151 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 211 новых случая заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин призвал жителей столицы не упускать возможность получить дополнительную защиту от ковида и напомнил о важности иммунитета сейчас, в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», при котором симптомы становятся более тяжелыми.