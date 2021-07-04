Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса

Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса
Медик рассказал, что с распространением индийского штамма COVID-19 жители России стали жаловаться на диарею и боли в животе. Фото: pixabay

Пульмонолог Алексей Никишенков и другие врачи назвали проявления индийского штамма COVID-19

Об этом сообщает «Lenta.ru». Так вирус часто вызывает расстройства живота. На этот симптом стали жаловаться жители России. Никишенков рассказал, что обычно врачи не знают, каким штаммом заразился человек, так как такие анализы не делают. Медик рассказал, что с распространением индийского штамма COVID-19 жители России стали жаловаться на диарею и боли в животе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила, что жителям России рассказали, как можно справиться с головной болью без помощи медикаментов. Однако уточнили, что есть случаи, в которых стоит немедленно посетить доктора. Врач-терапевт Михаил Когтев в беседе с РИА Новости объяснил, что есть первичные и вторичные головные боли. В первом случае боль появляется сама по себе. Во втором же болезненные ощущения связаны с другим.

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