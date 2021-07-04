Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре

Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара.
Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости». Начало недели будет примерно пож знаком +25. К выходным жара усилиться до +33. Ночью же будет +19. Тишковец отметил, что жителей региона ждет погода «миллион на миллион». Это ясное небо, без сильного ветра, «полный штиль». Также это на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чересчур теплая погода вернется в Северную столицу уже на следующей неделе. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова главного синоптика города Александра Колесова, температура больше +30 градусов может установиться в городе на Неве буквально на следующей неделе. Главный синоптик успокаивает, он говорит, что о рекордных +36 градусах говорить пока не приходится.