Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре

Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара.

Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости». Начало недели будет примерно пож знаком +25. К выходным жара усилиться до +33. Ночью же будет +19. Тишковец отметил, что жителей региона ждет погода «миллион на миллион». Это ясное небо, без сильного ветра, «полный штиль». Также это на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.