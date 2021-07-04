ДТП на «Сортавале» мешает дачникам вернуться домой

ДТП на &#171;Сортавале&#187; мешает дачникам вернуться домой
Из-за большого потока машин образовалась пробка. Фото: скрин "Яндекс. Пробки".

ДТП с участием двух машин затрудняет движение в сторону Северной столицы на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Пробка достигла 10 километров.

Происшествие случилось на на 79-м километре «Сортавалы» , рядом с поселком Саперное. От столкновения никто не пострадал, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за большого потока машин образовалась пробка. «Яндекс-пробки» показывают пробки длинной в 8,2 километров.

Ранее очевидцы говорили о ДТП с участием фуры в этом районе. Автомобиль съехал с дороги в кювет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серьёзная драка произошла ночью в Киришах. Чуть позже полуночи к магазину на Волховской набережной подъехала машина, из которой вышли двое мужчин с монтировками в руках и начали избивать людей. Об этом сообщает 78.ru.

авария дтп ленобласть Приозерский район пробка происшествие


 

Новости партнеров
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка всмятку: ДТП спровоцировало пробку на КАД в Петербурге
ДТП на «Сортавале» мешает дачникам вернуться домой
Серьёзная драка произошла ночью в Киришах
Петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод для вакцинации от ...
Мужчину на скутере задержали после погони в Петербурге
У краснокнижных ястребов-тетеревятников в Петербурге родилось рекордное потомство
В порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов
Таксист предложил петербурженке «сделать приятное» вместо оплаты