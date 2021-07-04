ДТП на «Сортавале» мешает дачникам вернуться домой

ДТП с участием двух машин затрудняет движение в сторону Северной столицы на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Пробка достигла 10 километров.

Происшествие случилось на на 79-м километре «Сортавалы» , рядом с поселком Саперное. От столкновения никто не пострадал, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за большого потока машин образовалась пробка. «Яндекс-пробки» показывают пробки длинной в 8,2 километров.

Ранее очевидцы говорили о ДТП с участием фуры в этом районе. Автомобиль съехал с дороги в кювет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серьёзная драка произошла ночью в Киришах. Чуть позже полуночи к магазину на Волховской набережной подъехала машина, из которой вышли двое мужчин с монтировками в руках и начали избивать людей. Об этом сообщает 78.ru.