Почти миллион петербуржцев привились от ковида

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировались более 945 тысяч человек. Об этом сообщили в Смольном.

Так, за сутки, к 3 июля, первично привились более 20,6 тысячи человек, второй компонент препарата получили 5,3 тысячи человек.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.