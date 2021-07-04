Две легковушки не смогли разъехаться Большой Ижоры, одна оказалась в кювете

Две легковушки не смогли разъехаться Большой Ижоры, одна оказалась в кювете
Место происшествия. Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В воскресенье, 4 июля, на Краснофлотском шоссе у Большой Ижоры в Ленобласти произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошла по направлению в Петербург. В Сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, один автомобиль улетел в кювет.

«Столкновение и вылет с дороги на Краснофлотском шоссе у Большой Ижоры. Пробка в Питер уже есть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

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