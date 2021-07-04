Инфекционист не исключил введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется.

«Если принятые меры не дадут результата к середине месяца, и не начнется положительная динамика, будет ужесточение», — цитирует его URA.RU.

С начала пандемии в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду. COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.