Инфекционист не исключил введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в России

Инфекционист не исключил введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в России
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется.

«Если принятые меры не дадут результата к середине месяца, и не начнется положительная динамика, будет ужесточение», — цитирует его URA.RU.

С начала пандемии в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду. COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.

инфекционист коронавирус локдаун


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Воронцовском бульваре в Мурино «Яндекс.Драйв» «поторопил» Skoda Kodiaq
Главный инфекционист США заявил, что штамм «дельта» «более смертоносный»
Билан жестко ответил Покровскому
У петербургских лебедей Руслана и Людмилы появились четыре птенца
Инфекционист не исключил введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в ...
Александр Тихонов: Черчесову нужно не позориться и подать в отставку
При стрельбе в Техасе пострадали восемь человек
Стало известно, когда Беглов проведет прямую линию с петербуржцами