Более 150 россиян изолировали на Кубе с COVID

Ситуация может быть связана с проблемами в лабораториях. Фото: pixabay

Ситуация может быть связана с проблемами в лабораториях. Фото: pixabay

На Кубе произошла массовая изоляция российских туристов после положительного теста на COVID-19 в начале июля. Об этом рассказала генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

По ее словам, речь идет о путешественниках, прилетевших с 30 июня по 2 июля. Новых ПЦР-тестов в гостиницах ожидают более 150 человек.

Как сообщили «РИА Новости», сами туристы с таким решением не согласны: многие вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител, на самочувствие никто не жалуется. Генконсул РФ добавила, что пока непонятно, с чем связана эта ситуация.

Мгеладзе также добавила, что в последующие дни были задержаны и изолированы в своих номерах еще 130 российских туристов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду.