С 103 россиян сняли изоляцию на Кубе, еще 89 ожидают результатов теста на COVID

Ситуация может быть связана с проблемами в лабораториях. Фото: pixabay

Ситуация может быть связана с проблемами в лабораториях. Фото: pixabay

Чуть больше сотни российских туристов на Кубе из тех, которых ранее изолировали из-за положительных ПЦР-тестов, уже продолжили отдых, их осмотрели врачи, и они сдали новые тесты.

Об этом стало известно в понедельник, 5 июля. Так, со 103 россиян на Кубе сняли изоляцию, еще 89 ожидают результата повторных анализов.

Как сообщили пресс-службе Ростуризма, ведомство находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями и выражает надежду, что вскоре все россияне смогут продолжить отдых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ан Кубе произошла массовая изоляция россиян, сдавших положительный тест на выявление коронавируса в начале июля. В своих номерах застряли около 150 туристов.