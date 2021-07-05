С 103 россиян сняли изоляцию на Кубе, еще 89 ожидают результатов теста на COVID

Чуть больше сотни российских туристов на Кубе из тех, которых ранее изолировали из-за положительных ПЦР-тестов, уже продолжили отдых, их осмотрели врачи, и они сдали новые тесты.
Об этом стало известно в понедельник, 5 июля. Так, со 103 россиян на Кубе сняли изоляцию, еще 89 ожидают результата повторных анализов.
Как сообщили пресс-службе Ростуризма, ведомство находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями и выражает надежду, что вскоре все россияне смогут продолжить отдых.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ан Кубе произошла массовая изоляция россиян, сдавших положительный тест на выявление коронавируса в начале июля. В своих номерах застряли около 150 туристов.