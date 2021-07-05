Чиновники рассказали, почему за мусор на озере Донцо не штрафуют

Чиновники рассказали, почему за мусор на озере Донцо не штрафуют
Озеро Донцо в Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb

В Ленинградской области жители бьют тревогу и обращаются к властям с просьбой защитить озеро Донцо в Волосовском районе от мусора, который оставляют отдыхающие.

Как сообщает Peterburg2, чистота пляжей на озере Донцо оставляет желать лучшего: весь берег завален мусором. На выходных люди приезжают на озеро с палатками, местный контейнер уже переполнен отходами. Кроме того, отдыхающие вовсю разводят мангалы, оставляя на земле пепелища.

Местные жители пишут в соцсетях, что на озере периодически проходят рейды инспекторов с громкоговорителями, но результатов от этого не заметно. Пользователи считают, что пора выписывать штрафы, а не «разговоры разговаривать».

На это ответили представители областного комитета по природным ресурсам. В ведомстве заявили, что инспекторы сейчас не вправе составлять протоколы. Это будет возможно только после создания ЛГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области». На данный момент ведутся лишь патрулирование и разъяснительные беседы.

Выставлять штраф за зафиксированный мусор на территории памятника природы или разжигание костров может комитет госэконадзора. Однако инспектор может оформить протокол только непосредственно в момент нарушения. Как отмечают чиновники, ситуацию может исправить появление экомилиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц.

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