Белоруссия попросила Россию выдать певицу Агурбаш

Генпрокуратура Белоруссии обратилась к России с просьбой об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш. Весной против певицы возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента.
Так с лета 2020 года она выставляла в соцсетях материалы, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов и оскорбляла президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале.
Суд хочет заключить Агурбаш под стражу, отметили в Генпрокуратуре.
Накануне певица объявила, что в соседней стране против нее возбудили уголовное дело. Так ее могут посадить на 12 лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС, Великобритания, Канада и США ввели санкции против Белоруссии.