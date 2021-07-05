Белоруссия попросила Россию выдать певицу Агурбаш

Генпрокуратура Белоруссии обратилась к России с просьбой об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш. Весной против певицы возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента.

Так с лета 2020 года она выставляла в соцсетях материалы, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов и оскорбляла президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале.