В России появится крупнейший в Европе прививочный пункт

В России появится крупнейший в Европе прививочный пункт
Так пункт будет принимать до 6 тысяч человек за 24 часа. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В столице России на площадке Гостиного двора открывается крупнейший в Европе прививочный пункт для прививок от COVID-19.

Так пункт будет принимать до 6 тысяч человек за 24 часа. На данный момент это самый большой пункт в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так пункт вакцинации в ГУМе не вмещает в себя всех желающих. Никак нельзя обеспечить нужную дистанцию из-за маленьких помещений. Пункт в Гостином дворе разместили специально вместо расположенного в ГУМЕе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург привезли 49 тысяч доз «Спутника V». В Северной столице на фоне третьей вспышки коронавирусной инфекции медленно, но верно растут темпы вакцинации — потребовалось пополнить запасы препаратов. Так, сегодня в Петербург поступило 49,2 тысячи доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак).

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