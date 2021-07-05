Петербургскими трамваями на Евро-2020 воспользовались 7000 болельщиков

Петербургскими трамваями на Евро-2020 воспользовались 7000 болельщиков
Трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе "Газпром Арена". Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Официальные трамвайные маршруты Евро-2020 в Петербурге — №19 и 48 — в дни матчей перевезли порядка семи тысяч футбольных болельщиков.

Трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе «Газпром Арена». Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Как сообщили в пресс-службе городского «Горэлектротранса», трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе «Газпром Арена». Ими воспользовались порядка семи тысяч болельщиков, не считая обычных пассажиров Приморского района.

Трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе «Газпром Арена». Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
Трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе «Газпром Арена». Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Трамваи соединяют станции метро «Старая Деревня» и «Черная речка» с Яхтенной улицей и Яхтенным мостом. Дважды режим работы трамваев продлевался до двух часов ночи — после поздних матчей Бельгия — Россия и Финляндия — Бельгия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что символика Евро-2020 пропадет из Петербурга через два дня после финала. Фан-зона будет доступна для болельщиков до финального матча Евро-2020.

горэлектротранс евро-2020 новости СПб трамваи


 

Новости партнеров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У Трубникова Бора произошло смертельное ДТП
В Ленобласти во вторник ожидается 31-градусная жара
В Петербурге нетрезвый водитель пытался уйти от погони
Вторник в Петербурге будет жарким: воздух прогреется до +31 градуса
В реке Тихвинке выловили два тела
Организаторов демонтажа СКК приговорили к условному сроку за гибель рабочего
Организаторы подпольных казино заработали более 70 млн рублей в Петербурге
На Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку