Петербургскими трамваями на Евро-2020 воспользовались 7000 болельщиков

Трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе "Газпром Арена". Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе "Газпром Арена". Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Официальные трамвайные маршруты Евро-2020 в Петербурге — №19 и 48 — в дни матчей перевезли порядка семи тысяч футбольных болельщиков.

Как сообщили в пресс-службе городского «Горэлектротранса», трамваи №19 и 48 работали в дни всех семи матчей на стадионе «Газпром Арена». Ими воспользовались порядка семи тысяч болельщиков, не считая обычных пассажиров Приморского района.

Трамваи соединяют станции метро «Старая Деревня» и «Черная речка» с Яхтенной улицей и Яхтенным мостом. Дважды режим работы трамваев продлевался до двух часов ночи — после поздних матчей Бельгия — Россия и Финляндия — Бельгия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что символика Евро-2020 пропадет из Петербурга через два дня после финала. Фан-зона будет доступна для болельщиков до финального матча Евро-2020.